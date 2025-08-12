Россия
19:18, 12 августа 2025

Пятеро детей попали под удар ВСУ в российском регионе

Гладков сообщил об ударе ВСУ по частному дому, пострадали пять детей
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Пятеро детей попали под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Под атаку FPV-дрона попал частный дом в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа. Девочек 4, 6, 9 и 16 лет, а также 14-летнего мальчика доставили в Грайворонскую центральную районную больницу.

«У всех диагностированы минно-взрывные травмы и баротравмы. После оказания необходимой помощи пострадавшие будут переведены в детскую областную клиническую больницу», — написал чиновник.

В доме повреждения получили кровля и остекление, добавил глава области.

Ранее 10 августа ВСУ впервые атаковали другой российский регион — Коми. При ударе, предварительно, использовались польские дроны FlyEye, которые могли запускать из Черниговской области. Из-за опасности БПЛА были приостановлены полеты в аэропорт Ухты.

