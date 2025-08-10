Россия
16:00, 10 августа 2025Россия

ВСУ впервые атаковали российский регион

Mash: ВСУ впервые атаковали Республику Коми
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Mash

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые с помощью беспилотников атаковали Республику Коми. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По предварительным данным, при ударе задействовались польские дроны FlyEye, их могли запустить из Черниговской области.

Жители Ухты сообщали о взрывах в небе над городом. В самом населенном пункте была объявлена тревога. Помимо того, из одного торгового центра объявили эвакуацию.

До этого стало известно, что выпущенные по регионам России дроны FP-1 и «Рубака» шли стаями по 15 штук. Вылеты дронов были зафиксированы в двух областях Украины — Киевской и Николаевской.

