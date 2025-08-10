Появились детали о выпущенных по российским регионам стаям украинских дронов

Shot: Выпущенные по регионам России дроны FP-1 и «Рубака» шли стаями по 15 штук

Выпущенные по регионам России украинские дроны относились к типам FP-1 и «Рубака» и шли стаями по 15-20 штук. Эти детали о беспилотниках появились в распоряжении Telegram-канала Shot.

По информации издания, вылеты дронов были зафиксированы в двух областях Украины — Киевской и Николаевской. На дронах первого упомянутого типа были закреплены кумулятивные заряды весом по 50 килограммов, на беспилотниках «Рубака» была взрывчатка типа «пластит».

Как сообщалось ранее, прошедшей ночью в Воронежской области средства противовоздушной обороны сбили около десяти украинских беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, воздушной атаке подверглась Ростовская область.