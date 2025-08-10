В российском регионе сбили несколько беспилотников

Губернатор Гусев: В Воронежской области сбили около 10 беспилотников

Ночью в Воронежской области средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили около десяти беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«В Воронеже, Лискинском и Острогожском районах — отмена непосредственной угрозы удара БПЛА. Минувшей ночью в семи муниципалитетах Воронежской области дежурными силами ПВО было обнаружено и уничтожено около десяти беспилотников», — сообщил он.

Глава региона подчеркнул, что в результате атаки никто не пострадал, хотя обломки одного беспилотника повредили стену частного дома.

Ранее воздушной атаке подверглась Ростовская область. По словам врио губернатора Юрия Слюсаря, никто из жителей не пострадал, однако не обошлось без повреждений — в нескольких частных домах выбило окна.