Раскрыты подробности воздушной атаки на Ростовскую область

Слюсарь: Средства ПВО уничтожили БПЛА в двух районах Ростовской области

В ночь на воскресенье, 10 августа, Ростовская область подверглась воздушной атаке. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотники в Миллеровском и Чертковском районах. По словам врио губернатора, никто из жителей не пострадал, однако не обошлось без повреждений — в нескольких частных домах выбило окна, также был поврежден забор.

Кроме того, ночью под удар попала Саратовская область. Губернатор региона Роман Бусаргин рассказал, что один из дронов упал во двор жилого дома, в результате атаки погиб человек. Также сообщалось о взрывах над Саратовом и Энгельсом.