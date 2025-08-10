В результате атаки БПЛА в Саратовской области погиб человек

В результате атаки БПЛА ВСУ в Саратовской области погиб человек

В результате атаки БПЛА в Саратовской области погиб один человек. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор российского региона Роман Бусаргин.

Он уточнил, что один из беспилотников рухнул во дворе жилого дома. «Жители эвакуированы, пункт временного размещения организован в соседней школе. В результате атаки есть пострадавшие», — написал Бусаргин.

Глава региона добавил, что пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Ранее стало известно, что серия взрывов раздалась над Саратовом и Энгельсом. Очевидцы сообщили Telegram-каналу Shot, что над городами было слышно около восьми взрывов.

В регионе объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов, а в аэропорту Саратова были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.