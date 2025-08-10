Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:14, 10 августа 2025Россия

В российском регионе объявили угрозу атаки беспилотников

Губернатор Бусаргин сообщил об угрозе атаки БПЛА в Саратовской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress

В Саратовской области объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в воскресенье, 10 августа, в Telegram-канале написал губернатор российского региона Роман Бусаргин.

Он предупредил, что в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения. «Все экстренные службы приведены в полную готовность», — сообщил глава Саратовской области.

В аэропорту Саратова были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, заявили в Росавиации.

Ранее сообщалось, что над Воронежем прогремело не менее пяти взрывов. По предварительной информации, система противовоздушной обороны (ПВО) нанесла удары по украинским дронам. Перед взрывами в городе сработала воздушная тревога.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о единственном требовании России для прекращения огня на Украине

    В российском регионе объявили угрозу атаки беспилотников

    В Польше раскритиковали план Европы и Украины по урегулированию конфликта

    Лидеры ЕС выступили с заявлением о переговорах по Украине

    Иран пообещал заблокировать «мост Трампа» через Армению «с Россией или без нее»

    Депутат Госдумы назвал средний размер пенсии в России

    Зеленскому предрекли серьезные последствия на выборах из-за одного действия

    Лидеры ЕС обратились к Трампу

    Украина и Европа обратились с требованием к США

    Стало известно о попытках ВСУ обойти ВС РФ и ударить в Сумской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости