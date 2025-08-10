В российском регионе объявили угрозу атаки беспилотников

Губернатор Бусаргин сообщил об угрозе атаки БПЛА в Саратовской области

В Саратовской области объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в воскресенье, 10 августа, в Telegram-канале написал губернатор российского региона Роман Бусаргин.

Он предупредил, что в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения. «Все экстренные службы приведены в полную готовность», — сообщил глава Саратовской области.

В аэропорту Саратова были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, заявили в Росавиации.

Ранее сообщалось, что над Воронежем прогремело не менее пяти взрывов. По предварительной информации, система противовоздушной обороны (ПВО) нанесла удары по украинским дронам. Перед взрывами в городе сработала воздушная тревога.