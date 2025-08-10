Над российским городом прогремели взрывы

Shot: Взрывы прогремели в небе над Воронежем

Над Воронежем прогремело не менее пяти взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По предварительной информации, система противовоздушной обороны (ПВО) нанесла удары по украинским дронам. Перед взрывами в городе сработала воздушная тревога.

По данным канала, сейчас в Воронеже наблюдаются перебои в работе интернета. Официальной информации о пострадавших и разрушениях еще не поступало. Отмечается, что несколько взрывов слышали жители города Миллерово в Ростовской области.

Ранее украинские беспилотники атаковали Ростов-на-Дону. «Из-за атаки БПЛА произошел взрыв и возгорание на уровне 18-го этажа в 20-этажном многоквартирном доме в микрорайоне Левобережный Ростова-на-Дону», — отметил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.