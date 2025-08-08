Губернатор подтвердил взрыв и пожар в многоэтажке в Ростове-на-Дону из-за атаки дрона

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил взрыв и пожар в многоэтажке в Ростове-на-Дону из-за атаки беспилотника.

«Из-за атаки БПЛА произошел взрыв и возгорание на уровне 18-го этажа в 20-этажном многоквартирном доме в микрорайоне Левобережный Ростова-на-Дону», — отметил он.

Слюсарь добавил, что на место выехали оперативные службы, по предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

О взрыве из-за атаки беспилотника ранее сообщил Shot со ссылкой на очевидцев. Звук взрыва услышали около 23 часов, после этого загорелась квартира, а также выбило стекла на уровне 15-16-го этажей.

