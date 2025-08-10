Россия
03:33, 10 августа 2025Россия

Над двумя российскими городами раздались взрывы

Shot: Над Саратовом и Энгельсом раздалось около восьми взрывов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress

Серия взрывов раздалась над Саратовом и Энгельсом. По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны (ПВО), пишет Shot в Telegram-канале.

Очевидцы сообщили, что над городами было слышно около восьми взрывов. «Видны вспышки в небе. Также над одним из районов виден дым», — говорится в публикации. Официальных данных о пострадавших и разрушениях нет.

В регионе объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов, а в аэропорту Саратова были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Ранее 10 августа сообщалось, что над Воронежем прогремело не менее пяти взрывов. По предварительной информации, система ПВО нанесла удары по дронам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Перед взрывами в городе сработала воздушная тревога.

    Все новости