Над двумя российскими городами раздались взрывы

Shot: Над Саратовом и Энгельсом раздалось около восьми взрывов

Серия взрывов раздалась над Саратовом и Энгельсом. По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны (ПВО), пишет Shot в Telegram-канале.

Очевидцы сообщили, что над городами было слышно около восьми взрывов. «Видны вспышки в небе. Также над одним из районов виден дым», — говорится в публикации. Официальных данных о пострадавших и разрушениях нет.

В регионе объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов, а в аэропорту Саратова были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Ранее 10 августа сообщалось, что над Воронежем прогремело не менее пяти взрывов. По предварительной информации, система ПВО нанесла удары по дронам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Перед взрывами в городе сработала воздушная тревога.