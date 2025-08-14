Россия
ВСУ ударили по зданию правительства российского региона

Губернатор Гладков: ВСУ ударили по зданию правительства Белгородской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по зданию правительства Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Сейчас шел пешком. В это время ударили по зданию правительства области. Есть небольшие повреждения. Ситуацию исправим. Самое главное быть осторожными и помнить, что оперативная обстановка оставляет у нас желать лучшего», — сказал губернатор.

Он призвал жителей прислушиваться к сигналам оповещения и уточнил, что правительство Белгородской области. предварительно, было атаковано беспилотником ВСУ. Никто не пострадал.

ВСУ ранее уже атаковали белгородское правительство. В мае 2025 года при обстреле здания пострадал замгубернатора региона Александр Лоренц и сотрудник Росгвардии. У чиновника диагностировали сотрясение и акубаротравму.

