ВСУ ударили по зданию правительства российского региона

Губернатор Гладков: ВСУ ударили по зданию правительства Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по зданию правительства Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Сейчас шел пешком. В это время ударили по зданию правительства области. Есть небольшие повреждения. Ситуацию исправим. Самое главное быть осторожными и помнить, что оперативная обстановка оставляет у нас желать лучшего», — сказал губернатор.

Он призвал жителей прислушиваться к сигналам оповещения и уточнил, что правительство Белгородской области. предварительно, было атаковано беспилотником ВСУ. Никто не пострадал.

ВСУ ранее уже атаковали белгородское правительство. В мае 2025 года при обстреле здания пострадал замгубернатора региона Александр Лоренц и сотрудник Росгвардии. У чиновника диагностировали сотрясение и акубаротравму.