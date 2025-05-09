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13:41, 9 мая 2025Россия

Замгубернатора Белгородской области ранен при ударе ВСУ по зданию правительства

Замгубернатора Белгородской области ранен в результате удара ВСУ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:

Кадр: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Заместитель губернатора Белгородской области Александр Лоренц получил ранение в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по зданию правительства. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Лоренца уже осмотрели врачи, у него сотрясение и акубаротравма.

По словам Гладкова, также был ранен сотрудник Росгвардии. Сейчас он находится в госпитале, ему оказывают необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали здание правительства Белгородской области. Беспилотник врезался в верхнюю часть строения.

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