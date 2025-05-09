Замгубернатора Белгородской области ранен при ударе ВСУ по зданию правительства

Замгубернатора Белгородской области ранен в результате удара ВСУ

Заместитель губернатора Белгородской области Александр Лоренц получил ранение в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по зданию правительства. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Лоренца уже осмотрели врачи, у него сотрясение и акубаротравма.

По словам Гладкова, также был ранен сотрудник Росгвардии. Сейчас он находится в госпитале, ему оказывают необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали здание правительства Белгородской области. Беспилотник врезался в верхнюю часть строения.