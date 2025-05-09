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08:55, 9 мая 2025Россия

ВСУ атаковали здание администрации российского региона

Губернатор Гладков: ВСУ атаковали здание администрации Белгородской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Кадр: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали здание правительства Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Дрон врезался в верхнюю часть здания. Обошлось без потрадавших. На место ЧП прибыли все оперативные службы.

Гладков отметил, что посвященные 80-летию Победы праздничные мероприятия проводятся по плану с учетом принятых мер максимальной безопасности.

8 мая с 00:00 по московскому времени вступило в силу перемирие в зоне спецоперации (СВО), объявленное российским лидером Владимиром Путиным. Оно приурочено ко Дню Победы и продлится три дня, до 00:00 11 мая. Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение о прекращении огня на период празднования.

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