Спасение россиянина из горящего авто в первые минуты после удара ВСУ попало на видео

Гладков показал кадры первых минут после удара ВСУ по центру Белгорода

Первые минуты после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по центру Белгорода и спасение жителя из горящего автомобиля попали на видео. Его публикует губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

На кадрах виден горящий автомобиль, который стоит посередине проезжей части. К нему подбегает группа мужчин — судя по форме, сотрудников оперативных служб, — вытаскивает его из полыхающего транспортного средства и на руках уносит дальше от охваченного огнем транспортного средства. На место происшествия прибывают автомобили скорой и пожарные.

ВСУ ударили по Белгороду утром в четверг, 14 августа. Пострадали три человека, их госпитализировали. Под удар также попало здание правительства Белгородской области, где оказался посечен фасад, последствия атаки сняли на видео.

По данным Минобороны, в ночь на 14 августа над Белгородской областью перехватили 2 беспилотника. Под удар, помимо этого, попали Волгоградская и Ростовская области, а также Крым и Краснодарский край.