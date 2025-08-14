Россия
08:53, 14 августа 2025

Спасение россиянина из горящего авто в первые минуты после удара ВСУ попало на видео

Гладков показал кадры первых минут после удара ВСУ по центру Белгорода
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина

Первые минуты после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по центру Белгорода и спасение жителя из горящего автомобиля попали на видео. Его публикует губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

На кадрах виден горящий автомобиль, который стоит посередине проезжей части. К нему подбегает группа мужчин — судя по форме, сотрудников оперативных служб, — вытаскивает его из полыхающего транспортного средства и на руках уносит дальше от охваченного огнем транспортного средства. На место происшествия прибывают автомобили скорой и пожарные.

ВСУ ударили по Белгороду утром в четверг, 14 августа. Пострадали три человека, их госпитализировали. Под удар также попало здание правительства Белгородской области, где оказался посечен фасад, последствия атаки сняли на видео.

По данным Минобороны, в ночь на 14 августа над Белгородской областью перехватили 2 беспилотника. Под удар, помимо этого, попали Волгоградская и Ростовская области, а также Крым и Краснодарский край.

    Все новости