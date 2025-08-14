Россия
11:04, 14 августа 2025Россия

В российском регионе запретили уличные мероприятия и закрыли парки после удара ВСУ

Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Колядин / РИА Новости

В Белгородской области на три дня запретили все уличные мероприятия, в столице региона также на двое суток закрыли все парки, скверы и учреждения с большим количеством людей. О мерах, принятых после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду, сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Государственным учреждениям, организациям, начиная с министерств и заканчивая подведомственными учреждениями, таким как МФЦ, всю работу в течение четверга и пятницы [власти рекомендовали] перевести максимально на дистанционную работу», — сообщил Гладков.

Оперштаб региона рекомендовал частным предприятиям и федеральным учреждениям обеспечить безопасность людей и по возможности перевести их на дистанционную работу на ближайшие два дня. Учреждениям общественного питания на время запрещается обслуживать людей на улицах и открытых площадках.

До субботы, 16 августа, в Белгороде и Белгородском районе будут закрыты все крупные торговые центры, сообщил губернатор. Он подчеркнул, что в регионе складывается сложная ситуация и сохраняется серьезная угроза — в первую очередь она касается тех, кто находится на открытых уличных пространствах.

ВСУ ударили по Белгороду утром в четверг, 14 августа. Один из ударов по городу пришелся по движущемуся автомобилю. Пострадали три человека, их госпитализировали. Под удар также попало здание правительства Белгородской области, где оказался посечен фасад.

Уважаемые жители Белгорода и Белгородского района, хотел лично попросить вас снизить количество времени, когда вы находитесь на улице. Постараться увеличить контроль за нахождением детей на улице

Вячеслав Гладковгубернатор Белгородской области
