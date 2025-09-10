Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:10, 10 сентября 2025Россия

Губернатор опубликовал кадры последствий удара ВСУ по правительству российского региона

Губернатор Гладков опубликовал кадры последствий удара ВСУ по правительству
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

В сети появились кадры последствий удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по правительству Белгородской области. Их публикует губернатор приграничного российского региона в Telegram-канале.

На кадрах видно, что из-за удара БПЛА в здании правительства оказались выбиты несколько оконных рам, также посечены фасады постройки. Несколько кирпичей упали с фасада, помимо этого оказались выбиты стекла.

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Белгородское правительство попало под удар ВСУ в среду, 10 сентября. Из-за детонации летательного аппарата административное здание оказалось повреждено, также из-за падения обломков дрона загорелся частный дом. Никто, предварительно, не пострадал.

В ночь на 10 сентября ВСУ выпустили по Белгородской области 11 летательных аппаратов и совершили массированный налет на другие регионы России. По данным Минобороны, всего силы ПВО за ночь перехватили 122 дрона над 13 регионами России и Черным морем.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Белоруссия заявила о помощи Польше в инциденте с беспилотниками

    Бывший российский губернатор попал под госзащиту

    Россиянина нашли закопанным в грядке с укропом

    Норвежский футболист установил рекорд европейского футбола в XXI веке

    ВСУ ударили по Белгороду

    Месси впервые стал лучшим бомбардиром отбора на чемпионат мира

    Миллиардера лишили водительских прав

    Женщина случайно ударилась и узнала о смертельно опасной болезни

    Подоляка объяснил отказ НАТО считать инцидент с дронами под Польшей атакой

    В России ответили на обращение Киева после инцидента с дронами над Польшей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости