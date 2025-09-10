Губернатор опубликовал кадры последствий удара ВСУ по правительству российского региона

Губернатор Гладков опубликовал кадры последствий удара ВСУ по правительству

В сети появились кадры последствий удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по правительству Белгородской области. Их публикует губернатор приграничного российского региона в Telegram-канале.

На кадрах видно, что из-за удара БПЛА в здании правительства оказались выбиты несколько оконных рам, также посечены фасады постройки. Несколько кирпичей упали с фасада, помимо этого оказались выбиты стекла.

Белгородское правительство попало под удар ВСУ в среду, 10 сентября. Из-за детонации летательного аппарата административное здание оказалось повреждено, также из-за падения обломков дрона загорелся частный дом. Никто, предварительно, не пострадал.

В ночь на 10 сентября ВСУ выпустили по Белгородской области 11 летательных аппаратов и совершили массированный налет на другие регионы России. По данным Минобороны, всего силы ПВО за ночь перехватили 122 дрона над 13 регионами России и Черным морем.