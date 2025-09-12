Собянин сообщил о перехвате еще двух летевших на Москву беспилотников

Собянин: Силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших к Москве

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще два летевших на Москву вражеских беспилотника. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Max.

Он добавил, что на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб. Других деталей о происшествии градоначальник не привел.

Ранее Собянин проинформировал о перехвате двух дронов, пытавшихся атаковать Москву.

До этого сообщалось об атаке украинских беспилотников на Смоленск. По информации Shot, в городе прогремело от пяти до восьми взрывов, в небе были видны вспышки.