12 сентября 2025

Собянин сообщил о перехвате еще двух летевших на Москву беспилотников

Марина Совина
Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще два летевших на Москву вражеских беспилотника. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Max.

Он добавил, что на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб. Других деталей о происшествии градоначальник не привел.

Ранее Собянин проинформировал о перехвате двух дронов, пытавшихся атаковать Москву.

До этого сообщалось об атаке украинских беспилотников на Смоленск. По информации Shot, в городе прогремело от пяти до восьми взрывов, в небе были видны вспышки.

