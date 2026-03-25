Налет ВСУ на Ленобласть сняли на видео

Очевидцы сняли на видео кадры пролета беспилотного летательного аппарата (БПЛА) над Ленинградской областью. Кадры налета Вооруженных сил Украины (ВСУ) публикует Telegram-канал «Осторожно, Петербург».
На выложенных кадрах видно, как над кронами деревьев пролетает БПЛА самолетного типа. По сообщению авторов издания, кадры были сняты в районе Выборга.
Как ранее сообщил губернатор Ленобласти, над регионом были сбиты 56 беспилотников. В нефтеналивном порту Усть-Луга возник пожар, в Выборге поврежден жилой дом.
Также после атаки ВСУ начались перебои со светом и водой в Белгородской области.