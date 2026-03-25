Налет ВСУ на Ленобласть сняли на видео

Очевидцы сняли на видео кадры пролета беспилотника над Ленинградской областью

Очевидцы сняли на видео кадры пролета беспилотного летательного аппарата (БПЛА) над Ленинградской областью. Кадры налета Вооруженных сил Украины (ВСУ) публикует Telegram-канал «Осторожно, Петербург».

На выложенных кадрах видно, как над кронами деревьев пролетает БПЛА самолетного типа. По сообщению авторов издания, кадры были сняты в районе Выборга.

Как ранее сообщил губернатор Ленобласти, над регионом были сбиты 56 беспилотников. В нефтеналивном порту Усть-Луга возник пожар, в Выборге поврежден жилой дом.

Также после атаки ВСУ начались перебои со светом и водой в Белгородской области.