ВСУ атаковали несколько регионов России. В Ленобласти загорелся порт Усть-Луга, в Белгороде начались перебои со светом и водой

Дрозденко: 33 БПЛА сбиты в Ленобласти, во время атаки загорелся порт Усть-Луга

Над Ленинградской областью средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили 33 беспилотника. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко.

Ликвидируется возгорание в порту Усть-Луга. По предварительным данным пострадавших нет. Боевая работа продолжается Александр Дрозденко губернатор Ленинградской области

До этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали регион в ночь на 23 марта. В результате этого загорелась территория вокруг линии электропередачи, а также порт в городе Приморск.

В Белгородской области из-за обстрела повреждена энергоинфраструктура

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков оценил последствия ракетного обстрела региона со стороны ВСУ.

Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Нанесены серьезные повреждения объектам энергетической инфраструктуры Вячеслав Гладков губернатор Белгородской области

Гладков добавил, что в регионе фиксируются перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла. По предварительным данным, пострадавших нет.

Местные жители рассказали, что в небе были видны яркие вспышки, сработали системы ПВО. Первые взрывы произошли в 4:30, после этого в нескольких районах «моргнул» или полностью пропал свет.

Беспилотник сбили на подлете к Москве

В ночь на 25 марта один беспилотник сбили на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб Сергей Собянин мэр Москвы

В ночь на 24 марта при попытке атаковать столицу были ликвидированы шесть украинских дронов.

Силы ПВО накануне вечером сбили более сотни беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили больше сотни беспилотников за три часа над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны РФ (МО РФ) во вторник, 24 марта.

В период с 20.00 до 23.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 139 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Минобороны РФ

В ведомстве уточнили, что дроны были поражены над Брянской, Смоленской, Калужской, Новгородской, Ленинградской, Московской областями и над Крымом.

Ранее 24 марта в Минобороны рассказали, что силы ПВО сбили 42 украинских беспилотника над территорией России в период с 14:00 до 20:00.

