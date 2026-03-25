В Белгородской области оценили последствия ракетного обстрела региона со стороны ВСУ

Гладков: В Белгородской области из-за обстрела повреждена энергоинфраструктура

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков оценил последствия ракетного обстрела региона со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Нанесены серьезные повреждения объектам энергетической инфраструктуры», — отметил губернатор.

Гладков добавил, что в регионе фиксируются перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что ВСУ атаковали Белгород. Местные жители сообщили, что в небе видны яркие вспышки, сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Первые взрывы произошли в 4:30, после этого в нескольких районах «моргнул» или полностью пропал свет.