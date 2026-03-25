04:51, 25 марта 2026Россия

Shot: ВСУ атаковали Белгород, над городом произошла серия взрывов

Еще в одном российском регионе прогремела серия взрывов. Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгород, передает Telegram-канал Shot.

«Серия взрывов прогремела над Белгородом — ВСУ атакует город. Предварительно, с помощью ракет HIMARS», — говорится в публикации.

Местные жители сообщили, что в небе видны яркие вспышки, сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Первые взрывы произошли в 4:30, после этого в нескольких районах «моргнул» или полностью пропал свет.

Ранее глава Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что над регионом сбито 33 беспилотника. По его словам, во время атаки загорелся порт Усть-Луга, идет ликвидация возгорания. Боевая работа продолжается.

