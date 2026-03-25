04:46, 25 марта 2026

В Ленобласти во время атаки беспилотников загорелся порт Усть-Луга

Дрозденко: В Ленобласти сбито 33 БПЛА, произошло возгорание в порту Усть-Луга

Фото: Globallookpress.com

Над Ленинградской областью средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили 33 беспилотника. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко.

По его словам, во время атаки загорелся порт Усть-Луга. «Ликвидируется возгорание в порту Усть-Луга. По предварительным данным жертв нет», — отметил губернатор.

По словам Дрозденко, боевая работа в регионе продолжается.

До этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали регион в ночь на 23 марта. В результате этого загорелась территория вокруг линии электропередачи, а также порт в городе Приморск.

