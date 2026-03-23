14:48, 23 марта 2026Россия

Последствия налета ВСУ на Ленобласть сняли на видео

Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Очевидцы сняли на видео последствия атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ленинградскую область. Кадры публикует Telegram-канал Mash.

На выложенных кадрах видна работа средств противовоздушной обороны, также оператор снял гигантский столб дыма, поднимающийся над горизонтом. Какой именно объект попал на видео, не уточняется.

Известно, что после налета ВСУ в Ленобласти загорелась территория вокруг линии электропередачи, а также порт в городе Приморск.

Ранее сообщалось, что на тушение пожара в Приморске бросили десятки единиц техники.

