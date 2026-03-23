Раскрыты детали атаки ВСУ на один из крупнейших нефтеналивных портов России

Губернатор Дрозденко: Пожар в нефтеналивном порту тушат более 50 единиц техники

Пожар в нефтеналивном порту в Приморске Ленинградской области, одном из крупнейших в России, до сих пор тушат. Эти детали раскрыл губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram.

По словам чиновника, на ликвидации возгорания работают десятки единиц техники.

«Продолжается тушение емкостей с нефтепродуктами. В тушении задействованы более 50 единиц техники, отряды МЧС и Леноблпожспаса», — раскрыл детали последствий атаки ВСУ на порт Дрозденко.

Порт Приморск специализируется на экспорте нефти. На его территории расположены два нефтеналивных терминала, предназначенных для перевалки сырой нефти и дизельного топлива и перегрузочный комплекс для перевалки генеральных грузов. Для обеспечения непрерывного процесса перевалки нефти на экспорт в порту имеются две нефтебазы.