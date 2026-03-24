Раскрыто число сбитых на подлете к Москве за ночь беспилотников

Собянин сообщил об отражении атаки шести направлявшихся к Москве БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин раскрыл число сбитых на подлете к городу за ночь украинских беспилотников. Об этом он сообщил в мессенджере MAX.

Так, с 23:58 были ликвидированы шесть дронов. Глава города сообщил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее стало известно, что после налета Вооруженных сил Украины в Ленинградской области загорелась территория вокруг линии электропередачи, а также порт в городе Приморске. Затем очевидцы сняли на видео последствия атаки на регион.