20:49, 24 марта 2026Россия

Украина выпустила по России десятки БПЛА

Минобороны: Системы ПВО уничтожили 42 украинских беспилотника
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России десятки беспилотников. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

Так, системы ПВО перехватили 42 беспилотника над шестью российскими регионами.

По данным оборонного ведомства, 19 дронов было уничтожено над Брянской областью, 10 — над Курской, по пять БПЛА сбили над Белгородской и Смоленской областями, еще два — над Калужской и один над территорией Воронежской области.

В этот же день стало известно, что в Ленобласти объявили опасность беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По словам губернатора российского региона Александра Дрозденко, в области могут понизить скорость мобильного интернета.

    Последние новости

    Эрдоган высказался о вступлении Турции в войну с Ираном

    Стало известно об инциденте во время выступления жены Зеленского в Белом доме

    Samsung заплатит за умышленное замедление смартфонов

    Галустян сравнил Москву с индийскими городами

    Россиянка отказалась забирать тело младенца из морга по одной причине

    Украина выпустила по России десятки БПЛА

    Покинувший Россию автогигант отзовет сотню тысяч электрокаров

    Обманувшая американцев русская мошенница показала кадры со съемок для Playboy

    Готовивший подрыв военных цистерн россиянин получил срок

    Россиян предупредили об опасности приема одной группы препаратов при головной боли

    Все новости
