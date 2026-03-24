Украина выпустила по России десятки БПЛА

Минобороны: Системы ПВО уничтожили 42 украинских беспилотника

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России десятки беспилотников. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

Так, системы ПВО перехватили 42 беспилотника над шестью российскими регионами.

По данным оборонного ведомства, 19 дронов было уничтожено над Брянской областью, 10 — над Курской, по пять БПЛА сбили над Белгородской и Смоленской областями, еще два — над Калужской и один над территорией Воронежской области.

В этот же день стало известно, что в Ленобласти объявили опасность беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По словам губернатора российского региона Александра Дрозденко, в области могут понизить скорость мобильного интернета.