В Ленобласти объявили опасность БПЛА

Дрозденко сообщил об объявлении опасности БПЛА в Ленобласти

В Ленинградской области объявили опасность беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявил губернатор российского региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области», — написал он.

Помимо этого, добавил глава области, в регионе возможно понижение скорости мобильного интернета. Каких-либо других подробностей Дрозденко не сообщил.

Ранее сообщалось, что очевидцы сняли на видео последствия атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ленинградскую область. На выложенных кадрах видна работа средств противовоздушной обороны, также оператор снял гигантский столб дыма, поднимающийся над горизонтом. Какой именно объект попал на видео, не уточняется.