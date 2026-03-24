20:21, 24 марта 2026

Дрозденко сообщил об объявлении опасности БПЛА в Ленобласти
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Ленинградской области объявили опасность беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявил губернатор российского региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области», — написал он.

Помимо этого, добавил глава области, в регионе возможно понижение скорости мобильного интернета. Каких-либо других подробностей Дрозденко не сообщил.

Ранее сообщалось, что очевидцы сняли на видео последствия атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ленинградскую область. На выложенных кадрах видна работа средств противовоздушной обороны, также оператор снял гигантский столб дыма, поднимающийся над горизонтом. Какой именно объект попал на видео, не уточняется.

    Последние новости

    Саудовский принц может затянуть конфликт США и Ирана. Войну называют исторической возможностью для передела Ближнего Востока

    Появились подробности о тяжело раненной при мощном взрыве в Севастополе девочке

    ФСБ за три часа нашла десять готовых на диверсию россиян

    Компьютеры подорожают на треть

    В России таксистам разрешили ездить на китайских кроссоверах

    В Москве спрогнозировали раннее пробуждение майских жуков

    В Ленобласти объявили опасность БПЛА

    Стало известно о «мягком перевороте» в Иране после гибели Хаменеи

    Средний сын Бекхэма показал эротическую татуировку

    Стала известна сумма за безопасный проход через Ормузский пролив

    Все новости
