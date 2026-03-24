23:16, 24 марта 2026Россия

Силы ПВО сбили больше сотни беспилотников за три часа над территорией России

Марина Совина
Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили больше сотни беспилотников за три часа над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны РФ (МО РФ) во вторник, 24 марта.

С 20:00 до 23:00 по московскому времени удалось уничтожить 139 аппаратов самолетного типа.

В ведомстве уточнили, что дроны были поражены над Брянской, Смоленской, Калужской, Новгородской, Ленинградской, Московской областями и над Крымом.

Ранее 24 марта в Минобороны рассказали, что силы ПВО сбили 42 украинских беспилотника над территорией России в период с 14:00 до 20:00.

