Силы ПВО сбили больше сотни беспилотников за три часа над территорией России

МО РФ: Силы ПВО сбили 139 беспилотников за три часа над территорией России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили больше сотни беспилотников за три часа над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны РФ (МО РФ) во вторник, 24 марта.

С 20:00 до 23:00 по московскому времени удалось уничтожить 139 аппаратов самолетного типа.

В ведомстве уточнили, что дроны были поражены над Брянской, Смоленской, Калужской, Новгородской, Ленинградской, Московской областями и над Крымом.

Ранее 24 марта в Минобороны рассказали, что силы ПВО сбили 42 украинских беспилотника над территорией России в период с 14:00 до 20:00.

