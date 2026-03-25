09:32, 25 марта 2026Россия

Появились кадры из атакованного ВСУ Кронштадта

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Взрывы в Кронштадте во время самой массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регионы России попали на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Новости».

Как рассказали каналу очевидцы, около шести утра в городе раздалось несколько взрывов. На появившихся в сети кадрах можно услышать два взрыва, за которыми последовала яркая вспышка.

Как ранее сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, в результате атаки повреждения получили несколько жилых домов и ряд автомобилей в Кронштадте.

В ночь с 24 на 25 марта российские средства противовоздушной обороны уничтожили почти 400 беспилотников над 14 регионами.

