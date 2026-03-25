Минобороны России выпустило заявление после налета ВСУ на крупнейший порт Балтийского моря

МО РФ: В ночь с 24 на 25 марта средства ПВО уничтожили почти 400 беспилотников

В ночь с 24 на 25 марта над территорией России средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили почти 400 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Заявление о ночной атаке Вооруженных сил Украины после публикаций о налете на крупнейший порт Балтийского моря, Усть-Лугу, выпустило российское Минобороны.

В заявлении говорится, что всего система ПВО сбила 389 БПЛА. Кроме Ленинградской области под удар беспилотников попали среди прочих Смоленская, Калужская, Тверская, Орловская, Псковская, Новгородская, Вологодская области, а также Московский регион и Крым.

Отмечается, что все сбитые дроны относились к самолетному типу.

Как сообщалось ранее, после налета на Усть-Лугу в нефтеналивном порту вспыхнул пожар. Пострадавших нет. Момент пролета БПЛА над Ленобластью попал на видео.