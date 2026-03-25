Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:32, 25 марта 2026Россия

Раскрыты детали удара ВСУ по крупнейшему нефтеналивному порту Балтийского моря

Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Над Ленинградской областью сбито уже несколько десятков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Детали удара привел губернатор региона Александр Дрозденко.

По словам чиновника, в результате атаки никто не пострадал. «56 БПЛА ликвидировано над Ленобластью за время воздушной опасности. В Усть-Луге в зоне порта ведется локализация возгорания», — раскрыл он подробности атаки на регион.

Порт Усть-Луга является крупнейшим портом Балтийского моря, в нем действует нефтеналивной терминал.

Ранее, 23 марта, атаке подвергся нефтеналивной порт в Приморске Ленобласти. Из-за удара Россия останавливала экспорт нефти из Приморска и Усть-Луги.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали несколько регионов России. В Ленобласти загорелся порт Усть-Луга, в Белгороде начались перебои со светом и водой

    Россиянка описала Кубу фразой «чувствуешь себя неловко, даже если приехал отдыхать»

    Раскрыты ускоряющие Windows настройки

    Раскрыты детали удара ВСУ по крупнейшему нефтеналивному порту Балтийского моря

    «Военные юристы» нажились на пропавших без вести бойцах СВО в российском регионе

    Рота ВСУ пропала без вести в зоне СВО

    Сотрудник элитного отеля рассказал о самой необычной просьбе постояльца

    На Украине обвинили крупных бизнесменов в попытках нажиться на панике

    Внешность оголившегося 58-летнего актера вызвала споры в сети

    В России предложили ограничить наценку на одну категорию товаров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok