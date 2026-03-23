Россия остановила экспорт нефти из ключевых портов

Reuters: После атаки дронов экспорт нефти из портов Приморск и Усть-Луга встал

Экспорт российской нефти через балтийские порты Усть-Луга и Приморск полностью остановился после налета беспилотников на Ленинградскую область. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает Reuters.

По их оценке, атака дронов стала крупнейшей для региона за все время. Через указанные порты Россия проводит до половины всего морского экспорта.

Утром в понедельник, 23 марта, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что пожар в порту Приморска тушат до сих пор, на ликвидации возгорания работают 50 единиц техники. О каких-либо повреждениях в Усть-Луге официально не сообщалось, источники агентства также не имеют соответствующей информации.

Вместе с тем другие собеседники отметили, что налеты дронов мешают российским компаниям заработать на глобальном энергокризисе, спровоцированном операцией Израиля и США в Иране. Рост цен на энергоносители позволил поднять стоимость партий и увеличил число потенциальных покупателей, но проблемы с вывозом тормозят процесс.

Ранее президент России Владимир Путин предложил нефтяным компаниям потратить средства, полученные из-за роста стоимости сырья, на погашение долгов перед российскими банками. По его словам, такое распоряжение доходами стало бы для них зрелым решением.