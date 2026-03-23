15:41, 23 марта 2026Экономика

Россия остановила экспорт нефти из ключевых портов

Reuters: После атаки дронов экспорт нефти из портов Приморск и Усть-Луга встал
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Экспорт российской нефти через балтийские порты Усть-Луга и Приморск полностью остановился после налета беспилотников на Ленинградскую область. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает Reuters.

По их оценке, атака дронов стала крупнейшей для региона за все время. Через указанные порты Россия проводит до половины всего морского экспорта.

Утром в понедельник, 23 марта, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что пожар в порту Приморска тушат до сих пор, на ликвидации возгорания работают 50 единиц техники. О каких-либо повреждениях в Усть-Луге официально не сообщалось, источники агентства также не имеют соответствующей информации.

Вместе с тем другие собеседники отметили, что налеты дронов мешают российским компаниям заработать на глобальном энергокризисе, спровоцированном операцией Израиля и США в Иране. Рост цен на энергоносители позволил поднять стоимость партий и увеличил число потенциальных покупателей, но проблемы с вывозом тормозят процесс.

Ранее президент России Владимир Путин предложил нефтяным компаниям потратить средства, полученные из-за роста стоимости сырья, на погашение долгов перед российскими банками. По его словам, такое распоряжение доходами стало бы для них зрелым решением.

    Последние новости

    Россия остановила экспорт нефти из ключевых портов

    Азербайджан счел неуместным упоминание Алиева-старшего в речи Захаровой о Пашиняне

    Россиянку похитили из-за конфликта с ее сожителем

    Поездки в Дубай подешевели для россиян до 40 процентов

    Пропал тяжелобольной актер «Тихого Дона» Тихон Котрелев

    Трамп раскрыл ожидания от переговоров США и Ирана

    Путин созвонился с лидером одной из постсоветских стран

    Трампа уличили во лжи после одного заявления об Иране

    Решение США отложить удары по иранской энергетике объяснили

    Россиян предостерегли от частой смены работы

    Все новости
