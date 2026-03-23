Путин нашел применение доходам нефтегазовых компаний

Путин предложил нефтегазовым компаниям направить доходы на погашение долгов

Российским нефтегазовым компаниям следует подумать о том, чтобы направить дополнительные доходы, возникающие из-за роста мировых цен на нефть в связи с ближневосточным конфликтом, на снижение долговой нагрузки, то есть на погашение долгов перед отечественными банками. Об этом на совещании по экономическим вопросам заявил президент страны Владимир Путин, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что такое решение стало бы «зрелым». Вместе с тем глава государства констатировал, что в январе ВВП России упал на 2,1 процента, и поставил задачу вернуть экономику на траекторию устойчивого роста.

Цена на российскую нефть в начале марта оттолкнулась от многолетних минимумов. Операция Израиля и США в Иране привела к затруднению судоходства в Ормузском проливе, что резко сократило объем предложения в мире и привело к взлету стоимости доступных для поставки партий. В настоящее время Тегеран угрожает полным перекрытием маршрута.

Ранее замминистра финансов Алексей Сазанов заявил, что ведомство не готовит и даже не обсуждает налоговых послаблений для «Газпрома», и «Транснефти» и нефтяных компаний в обозримом будущем потому что денег в бюджете на эти цели в ближайшие три года нет.

По его словам, нефтяные компании пытаются добиться льгот для освоения трудноизвлекаемых запасов нефти (ТРИЗ), но их одобрение возможно не раньше 2028 года. При этом эксперты предупреждают, что без увеличения инвестиций в этом направлении Россия столкнется с падением добычи.