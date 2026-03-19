Минфин отказался помогать «Газпрому» и нефтяным компаниям

Замглавы Минфина РФ Сазанов исключил помощь из бюджета «Газпрому» и нефтяникам

Министерство финансов России не готовит и даже не обсуждает налоговых послаблений для «Газпрома» и «Транснефти», потому что денег в бюджете на эти цели нет. Об этом в ответ на соответствующий вопрос заявил замглавы ведомства Алексей Сазанов, передает РИА Новости.

«Дополнительные какие-то налоговые льготы, преференции давать у нас нет возможности», — подчеркнул чиновник.

Аналогичным образом он прокомментировал идею о льготах для трудноизвлекаемых запасов нефти (ТРИЗ). По словам Сазанова, нефтяники предоставляют финансовые модели, в ведомстве их будут изучать, но в рамках текущего трехлетнего бюджета изменений не планируется. Он напомнил, что бюджет принят с дефицитом, а такая помощь усугубит его.

Ранее в Минфине неоднократно отмечали, что не готовы предоставить налоговую поддержку нефтяным компаниям для освоения ТРИЗ.

Вместе с тем эксперты предупреждают, что без роста расходов на трудноизвлекаемые запасы добыча нефти в России начнет падать уже в ближайшей перспективе.

