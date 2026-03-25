08:59, 25 марта 2026

Объявлено о новых разрушениях после самой массированной атаки ВСУ на регионы России за год

Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

В Кронштадте после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждения получили несколько жилых домов. О новых разрушениях после самого массированного налета украинских беспилотников на регионы России за год объявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

По словам чиновника, речь идет о повреждении остекления домов. Также повреждены несколько автомобилей.

«Для жителей организуется пункт горячего питания», — сообщил Беглов.

Как сообщалось ранее, после налета на Усть-Лугу в Ленобласти на территории нефтеналивного порта вспыхнул пожар. Пострадавших нет. Момент пролета БПЛА над регионом попал на видео.

За ночь с 24 на 25 марта средства противовоздушной обороны уничтожили почти 400 беспилотников над 14 российскими регионами.

    Последние новости

    Объявлено о новых разрушениях после самой массированной атаки ВСУ на регионы России за год

    Россиянин поджег дом с пятью детьми

    Генсек НАТО поддержкой США разозлил европейцев

    Россиянин поставил на матч КХЛ и выиграл почти 8,7 миллиона рублей

    Россия столкнулась с падением цветочного импорта

    Российские банкиры попросили не навязывать им мессенджер MAX

    В закрытом всю ночь аэропорту Петербурга отменили и задержали больше 70 рейсов

    ВС России ударили по зданиям украинских спецслужб

    Россияне назвали зарплату мечты

    Появились кадры из атакованного ВСУ Кронштадта

    Все новости
