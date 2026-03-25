Объявлено о новых разрушениях после самой массированной атаки ВСУ на регионы России за год

Губернатор Беглов сообщил о разрушениях в Кронштадте после атаки ВСУ

В Кронштадте после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждения получили несколько жилых домов. О новых разрушениях после самого массированного налета украинских беспилотников на регионы России за год объявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

По словам чиновника, речь идет о повреждении остекления домов. Также повреждены несколько автомобилей.

«Для жителей организуется пункт горячего питания», — сообщил Беглов.

Как сообщалось ранее, после налета на Усть-Лугу в Ленобласти на территории нефтеналивного порта вспыхнул пожар. Пострадавших нет. Момент пролета БПЛА над регионом попал на видео.

За ночь с 24 на 25 марта средства противовоздушной обороны уничтожили почти 400 беспилотников над 14 российскими регионами.