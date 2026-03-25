08:31, 25 марта 2026Россия

Стало известно о самой массированной атаке ВСУ на Россию за год

НСН: Атака ВСУ на Россию стала самой массированной за год
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регионы России в ночь с 24 на 25 марта стала самой массированной за минувший год. Об этом стало известно из публикации радиостанции НСН.

Как сообщалось ранее, средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили почти 400 беспилотников над 14 российскими регионами.

По информации радиостанции, похожие объемы сбитых БПЛА фиксировались весной прошлого года. 28 мая Минобороны отчитывалось о 296 сбитых дронах. «Это самая массированная ночная атака ВСУ как минимум за год — с середины марта 2025 года», — говорится в публикации НСН.

Как сообщалось ранее, удару подвергся порт в Усть-Луге Ленинградской области, крупнейший нефтеналивной порт Балтийского моря.

