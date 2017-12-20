Саакашвили опубликовал открытое письмо к Порошенко и призвал его уйти в отставку

Mikheil Saakashvili / Facebook

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили опубликовал в своем Facebook открытое письмо к президенту Украины Петру Порошенко, в котором призвал его добровольно уйти в отставку.

В своем посту, который он сопроводил видеообращением, Саакашвили назвал «рекордом подлости» публикацию его записки, которую он адресовал лично Порошенко. По его словам, этот жест вынудил его написать новое письмо, на сей раз открытое.

«После того, как Вы стали президентом и начали грубо нарушать законы, любая власть, которая придет после Вас, не сможет закрыть глаза на Ваши дела. Конечно же, чтобы избежать наказания, Вы пойдете на второй срок. Вот только шансов честно победить у Вас нет. Чтобы остаться при власти, Вы будете вести себя так же, как вел себя Янукович и регионалы (члены Партии Регионов — прим. «Ленты.ру»). Вы начнете уничтожать политических оппонентов, готовых бросить Вам вызов, попытаться сфальсифицировать выборы, а когда этого не выйдет, прикажете силовикам душить протесты», — выразил уверенность Саакашвили.

«Признайтесь себе и народу, Вы и ваши соратники не способны и не хотите менять Украину к лучшему. Ваша добровольная отставка — это почти последний шанс преодолеть политический кризис, который в противном случае будет только углубляться. Президент, который добровольно ушел в отставку, склонив голову перед волей народа, может рассчитывать на смягчение наказания и помилование», — написал он.

«Ваша главная угроза и враг — Ваша бесконечная жадность, с которой не будет мириться народ Украины. Если Вы протянете до конца своего президентского срока, Вы сделаете еще больше ошибок и преступлений», — обратился Саакашвили к Порошенко.

Во вторник пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко опубликовал письмо, которое Саакашвили направил президенту Украины. В послании Саакашвили признался, что он допускает много политических ошибок, и высказал уверенность, что ситуацию дестабилизировать нельзя. «Готов в любой момент встретиться с полномочным представителем и все обговорить», — заключил политик.

17 декабря сторонники Саакашвили провели марш за смещение Порошенко с должности президента Украины, а после него штурмом взяли Октябрьский дворец в Киеве. Демонстранты выломали входную дверь и подавили сопротивление нацгвардейцев, забаррикадировавшихся внутри. В результате пострадали 60 стражей порядка.

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