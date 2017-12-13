Саакашвили рассказал о планах на пост президента Украины

Бывший губернатор Одесской области, лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили заявил, что возглавить Украину должен этнический украинец. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Настоящее время».

«У меня нет амбиций быть президентом Украины», — подчеркнул он.

Саакашвили пояснил, что под этническим украинцем он подразумевает человека, который родился и всю жизнь прожил в стране. Сам же он намерен остаться и заниматься политикой дальше. «Как только на Украине будет нормальная власть, не будет давления на судебную систему, Украина вернет мне гражданство», — считает бывший губернатор.

Материалы по теме Крыша едет: в Киеве задержали Михаила Саакашвили Политика обвиняют в работе на Кремль, его сторонники дерутся с полицией

Ранее Саакашвили заявлял, что готов возглавить правительство Украины и даже получал подобные предложения от президента Петра Порошенко, но каждый раз отказывался.

В понедельник, 11 декабря, Печерский районный суд Киева рассмотрел уголовное дело в отношении Саакашвили. По данным Генпрокуратуры страны, лидер «Руха новых сил» устраивал протестные акции на деньги окружения бывшего президента страны Виктора Януковича. Суд принял решение освободить его под поручительство депутатов Верховной рады.

Политика пытались задержать дважды. Первый раз, 5 декабря, сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ) пришлось снимать его с крыши, однако через несколько часов сторонники политика освободили его из микроавтобуса. Второй раз Саакашвили задержали 8 декабря.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!