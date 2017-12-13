Бывший СССР
 
Все круги новостного ада. Подпишись на дьявольский Telegram «Ленты.ру»!→
Последние новости
США решили усилить армию
Саакашвили рассказал о планах на пост президента Украины
Выпущены кроссовки цвета 2018 года
Крымчанам усложнили покупку билетов на ЧМ-2018
Сбербанк и Alibaba отказались от совместной интернет-торговли
Назван возраст типичного фаната «Звездных войн»
Названы вредные для мужской потенции виды спорта

Саакашвили рассказал о планах на пост президента Украины

Перейти в «Мою Ленту»

Бывший губернатор Одесской области, лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили заявил, что возглавить Украину должен этнический украинец. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Настоящее время».

«У меня нет амбиций быть президентом Украины», — подчеркнул он.

Саакашвили пояснил, что под этническим украинцем он подразумевает человека, который родился и всю жизнь прожил в стране. Сам же он намерен остаться и заниматься политикой дальше. «Как только на Украине будет нормальная власть, не будет давления на судебную систему, Украина вернет мне гражданство», — считает бывший губернатор.

Ранее Саакашвили заявлял, что готов возглавить правительство Украины и даже получал подобные предложения от президента Петра Порошенко, но каждый раз отказывался.

В понедельник, 11 декабря, Печерский районный суд Киева рассмотрел уголовное дело в отношении Саакашвили. По данным Генпрокуратуры страны, лидер «Руха новых сил» устраивал протестные акции на деньги окружения бывшего президента страны Виктора Януковича. Суд принял решение освободить его под поручительство депутатов Верховной рады.

Политика пытались задержать дважды. Первый раз, 5 декабря, сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ) пришлось снимать его с крыши, однако через несколько часов сторонники политика освободили его из микроавтобуса. Второй раз Саакашвили задержали 8 декабря.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Саакашвили: президентом Украины должен быть этнический украинец
Названа сумма вознаграждения за расстрел митингующих на Майдане
Саакашвили заподозрили в употреблении наркотиков перед судом
Пескова рассмешил вопрос об эвакуации Саакашвили с Украины
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:02Сегодня
Нил Ушаков

За двумя зайцами

Мэр Риги Ушаков забыл о русских и поглядывает на Запад
02:48Сегодня

В Киеве заговорили о прекращении железнодорожного сообщения с Россией

06:52Сегодня

Раскрыты планы нового премьер-министра Польши на Украину

23:5412 декабря

Саакашвили захотел стать премьер-министром Украины

Бывший СССР00:0411 декабря
Владимир Плахотнюк

Усатый против Дона

За что Россия открыла охоту на богатейшего политика Молдавии
23:0312 декабря

На Украине решили судить работников за требование повысить зарплату

15:4012 декабря

Порошенко сравнил украинских «киборгов» со спартанцами

21:4212 декабря

Названа сумма вознаграждения за расстрел митингующих на Майдане

Бывший СССР16:0020 ноября

Мертвые души

Какую цель преследует Киев, когда не замечает проблемы внутренних переселенцев
17:5112 декабря

В Киеве поймали оружейного барона

12:0512 декабря

Украинец захотел познакомить россиян с идеями Гитлера и попался

14:2511 декабря

Саакашвили в суде назвал себя пленником олигархов и спел гимн Украины

Россия
«Дикие люди проявили дикость — удивляться нечему»
Студента заставили извиниться, но он готов продолжить спор с кавказцами
Смеяться грешно
Кто надрывает животы на концертах Петросяна: беспощадный репортаж из преисподней
«Если тебе не на работу — пей»
Почему русские рабочие не могут жить счастливо
Бомж заживо сварил двух бездомных ради металлолома
Более трети россиян с оптимизмом заглянули в будущее
В Москве загорелся Главный павильон ВДНХ
Россию обязали выплатить 99 тысяч евро пострадавшим от пыток в полиции
Все материалы
Мир
Они ушли
Русские покидают Сирию. Там остаются тысячи террористов, а войне не видно конца
«Этим проклятым американцам мы еще покажем!»
Афганцы полюбили русских и возненавидели США
США решили усилить армию
Ким Чен Ын захотел превратить Северную Корею в сильнейшую ядерную державу в мире
Кровавый конвейер
На Гаити круглый год режут и свежуют скот
Тиллерсон назвал приоритет США на Украине
В США разработали план действий на случай «майдана» в КНДР
Все материалы
Бывший СССР
Нил УшаковЗа двумя зайцами
Мэр Риги Ушаков забыл о русских и поглядывает на Запад
В Киеве заговорили о прекращении железнодорожного сообщения с Россией
Саакашвили захотел стать премьер-министром Украины
На Украине решили судить работников за требование повысить зарплату
Названа сумма вознаграждения за расстрел митингующих на Майдане
В Киеве поймали оружейного барона
Владимир ПлахотнюкУсатый против Дона
За что Россия открыла охоту на богатейшего политика Молдавии
Все материалы
Экономика
Дональд ТрампСвоих не бросаем
План Трампа: спасти богатых и сэкономить на бедных
Подсчитано количество паленой водки в магазинах
Красноярский банк лишился лицензии
Таможня не нашла застрявших из-за новых требований посылок
Почти половина россиян «существенно» пострадала от экономического кризиса
Домашние заготовки
Почему российской строительной сфере не обойтись без отечественных алюминиевых панелей
«Теремок» призвал перестать «кланяться в ноги» McDonald's
Все материалы
Силовые структуры
Бандитский спецназ
Главный киллер ореховских знал толк в конспирации и технологиях
«Закроют меня — другие продолжат»
Бывший полицейский разоблачал коллег и теперь рискует сесть
Судьба офицера
Полицейский убил коллегу, покончил с собой и оставил сиротами троих детей
Москвич расправился с 12 фазанами в парке Горького и попал в колонию
Юных любовников отправили за решетку за попытку убить родителей
Полицейского заподозрили в изнасиловании девочек из неблагополучных семей
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Все материалы
Наука и техника
«Караваны русов доходили до Багдада»
Украинский историк про Русь с маленькой буквы
Пробила дно
Планета-пришелец расколола Землю и сдвинула континенты
Проект наземной мобильной версии электромагнитной пушкиИ так сойдет
Америка прекратила разработку сдерживающего Россию оружия
Раскрыто условие долгой жизни
Названы вредные для мужской потенции виды спорта
Названы опасные последствия двукратного сокращения суток
Пролетевший мимо Земли Оумуамуа назвали кораблем пришельцев
Все материалы
Спорт
Антон ШипулинПогнали: Россия поедет на Олимпиаду
Спортсмены выступят под нейтральным флагом, но есть и другой вариант
И так дома посидят
Российскую сборную пугают дисквалификацией. Но доказательств пока нет
Боксер Фьюри замерз в плюсовую температуру и укутался в шубу
Российских футболистов на ЧМ-2018 ожидают допинговые провокации
Россияне смогут пройти с национальным флагом на ОИ-2018
Решение отстранить россиян от Олимпиады МОК принял под давлением
Безногий Писториус травмировался во время драки в тюрьме
Все материалы
Культура
«За деньги девчонки торгуют любовью»
Чему научили нас первые советские рэперы
«Вся рок-н-ролльная Москва плотно сидела на кислоте»
«Наутилус Помпилиус», золото тещи и расширение сознания Ильи Кормильцева
Слишком много знали
Кто предсказал гибель «Титаника», теракт 11 сентября и тоталитаризм
Названы самые популярные в 2017 году российские знаменитости
Назван возраст типичного фаната «Звездных войн»
В черный список сценариев вошли ленты о нацистах, секс-роботах и русских хакерах
Героизирующий батальон украинских радикалов фильм получил премию в России
Все материалы
Интернет и СМИ
Не зашло: кавказцы заставили Comedy Woman извиниться
После шутки об ингушке-эскортнице они атаковали офис ТНТ
Уличная магия
Иногда все самое необычное происходит прямо у вас под носом
Бузовой не снилось
Участники американского «Дома-2» заработали миллионы на сексе и чистке туалетов
Рекламу китайских кроссовок заблокировали из-за «волосатой ловушки»
Знаменитости передумали дружить с школьником со странным носом из-за расизма
Представлен инструмент для создания порно с голливудскими актрисами
Первый канал отказался от «Бабьего бунта» и хайпа Бузовой
Все материалы
Ценности
С новым хайпом
Кроссовки-носки и кепки миллиардера: в 2017 году нам не запретили красиво жить
«Я послушная жена и нежная девочка»
Ксения Собчак боится мужа, Рамзана Кадырова и нитратов
Адриана Лима зареклась раздеваться без повода
Выпущены кроссовки цвета 2018 года
Мужчинам предложат выбрать крокодила для собственной куртки
Chanel выпустила «комиссарскую» фуражку с красной звездой
«Пакеты для бездомных» за тысячу долларов поступили в продажу
Все материалы
Путешествия
Вас здесь не стояло
Самые красивые места в мире
Путь далек лежит
Как совершить путешествие без неприятных последствий
Грузия подсадит туристов на марихуану
Американка покурила в самолете и захотела всех убить
Пассажиров в уродливых свитерах пропустят в самолеты без очереди
Путин заявил о готовности открыть авиасообщение с Египтом
В Марокко — дымить
Туристы рвутся в африканский рай ради дешевых наркотиков
Все материалы
Из жизни
Петух — любовник Сатаны
В прошлом животных сжигали и били током. Теперь люди отдают деньги бобрам
Африканский феминизм
Чем живет самая красивая девушка во Вселенной
«Французские мужчины ужасно боятся русских женщин»
История москвички, переехавшей в Париж
Индианка попыталась выдать облитого кислотой любовника за убитого мужа
Бойфренд порнозвезды рассказал о секретах семейного счастья
Австралиец завещал свое тело полигону с разлагающимися непогребенными трупами
В Индии вся деревня вышла спасать тонущего в грязи слона
Все материалы
Тест-драйв лучшей BMW M5
Знакомимся с первой полноприводной «эмкой» на серпантинах Португалии
Самые редкие версии BMW M5
Эксклюзивные M5 для пуристов, арабских шейхов и просто прогулок с ветерком
Невероятные стартапы, которые изменят жизнь водителей
Автомат по продаже машин, встроенный алкотестер и так далее
Самые необычные фары в истории
Головная оптика, от которой можно офонареть
«Один из самых желанных довоенных спорткаров» уйдет с молотка
Первый россиянин получил Bugatti Chiron за 240 миллионов рублей
Покупателям Audi за 400 тысяч долларов подарят планшет с картинками
Все материалы
«Меня не убили, просто развели»
Россиянка влюбилась по уши и лишилась жилья
Что-то встало за окном
Строения, вызывающие самые пошлые ассоциации
С собой не увезешь
Как живут российские олигархи за границей
Его ворсейшество
Бессмертные ковры возвращаются на стены российских квартир
В Тверской области деревню продали вместе с жителями
Самый известный в России бомж-болельщик присмотрел дом в Краснодаре
СМИ сообщили о гибели известного руфера
Все материалы