Саакашвили освободили

Печерский районный суд Киева освободил бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Об этом в понедельник, 11 декабря, сообщает РИА Новости.

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Судья Лариса Цокол отклонила ходатайство прокуратуры о домашнем аресте опального политика и отпустила его под поручительство депутатов Верховной Рады.

Ранее в суде Саакашвили назвал себя пленником украинского олигархата и спел гимн страны со своими сторонниками.

В ночь на 9 декабря бывшего президента Грузии задержали в квартире своего друга и поместили в изолятор временного содержания. После этого Саакашвили объявил бессрочную голодовку.

Предыдущая попытка его ареста 5 декабря оказалась неудачной для силовиков — сторонники лидера «Движения новых сил» окружили микроавтобус, в котором тот находился, и освободили политика, в отношении которого на Украине заведено три уголовных дела.