Российские пранкеры пригрозили Порошенко

Российский пранкер Алексей Столяров (Лексус) в беседе с телеканалом RT заявил, что украинскому президенту Петру Порошенко следует обратить внимание на обращение Лексуса и Владимира Кузнецова (Вована) относительно освобождения бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

«Думаю, что в любом случае у него есть окружение, которое приносит сводку прессы. И он так или иначе в курсе тех людей, которые к нему сейчас обращаются. Я думаю, что это сообщение до него дойдет. Но если оно до него не дойдет, то мы сделаем какую-нибудь еще акцию воздействия на него, чтобы он все же отреагировал», — рассказал Лексус.

Также пранкер заявил, что многие украинцы недовольны возможным сворачиванием «сериала под названием "Возвращение Саакашвили"».

«Мы, как и зрители этого сериала, не хотим, чтобы он заканчивался. Поэтому призываем, чтобы Саакашвили был освобожден. За последние несколько недель впервые политика на Украине оживилась, люди стали выходить на улицы, говорить о том, что они не согласны с режимом Порошенко. И тут не важно, был бы Саакашвили основной фигурой или еще кто-то. Но поскольку есть он, и люди поддерживают именно его, то хотелось бы, чтобы власть на Украине все же не была авторитарной», — сказал Столяров.

Ранее в воскресенье Лексус и Вован разместили обращение к Порошенко на своей странице в Facebook. «Чтобы устранить политического оппонента, Вы бросили в бой весь карательный и административный аппарат, все подконтрольные псевдо-СМИ», — обратились они к президенту Украины. Пранкеры отметили, что «все так называемые улики в "деле Саакашвили" сфальсифицированы» и призвали освободить Саакашвили, задержанного в пятницу.

В начале декабря Лексусу и Вовану удалось разыграть Порошенко, связавшись с ним от имени премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили. Обсудив с ним задержание Саакашвили, Лексус «раскрыл» себя вопросом о том, что Порошенко много пьет, и запивает настойку боярышника горилкой. Порошенко в ответ послал пранкера в задницу.