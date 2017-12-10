Сторонники Саакашвили выдвинули четыре требования

Сторонники бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили выдвинули четыре требования к Верховной Раде Украины в ходе митинга, который прошел в центре Киева в воскресенье, 10 декабря. Одним из главных условий стало принятие закона об импичменте президента Украины Петра Порошенко, сообщает УНИАН.

«Первое требование — это закон об импичменте. Второе требование — это закон об антикоррупционном суде. Третье требование — во втором чтении принять закон о выборах, потому что первое чтение мы отстояли 19 октября. И четвертое требование — это отставка генерального прокурора Юрия Луценко», — заявила Ольга Галабала, представитель партии «Движение новых сил», лидером которой является Саакашвили.

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Она пояснила, что все требования Рада должна будет выполнить с 19 по 22 декабря. Кроме того, Галабала призвала всех жителей Украины с завтрашнего дня начать проводить митинги у всех административных учреждений страны.

По данным местной полиции, в акции в центре украинской столицы приняли участие около 2,5 тысячи человек, сообщает РИА Новости. Они прошли маршем от парка Тараса Шевченко к площади Независимости, а затем двинулись к зданию СИЗО Службы безопасности Украины (СБУ), где в настоящее время находится Саакашвили. Очередной марш сторонники политика планируют провести в следующее воскресенье, 17 декабря.

Сотрудники СБУ задержали Саакашвили в Киеве 8 декабря. Как сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко, политик был помещен в изолятор временного содержания. Предыдущая попытка его ареста 5 декабря оказалась неудачной для силовиков — сторонники лидера «Движения новых сил» окружили микроавтобус, в котором тот находился, и освободили его.