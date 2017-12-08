СБУ задержала Михаила Саакашвили

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали в Киеве бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Об этом в своем Facebook сообщил один из лидеров «Руха новых сил» Давид Сакварелидзе.

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По его словам, опального политика в настоящий момент везут в столичное Управление СБУ в Аскольдовом переулке.

Позднее генпрокурор Украины Юрий Луценко подтвердил в Facebook факт задержания и уточнил, что тот помещен в изолятор временного содержания. «В соответствии с постановлением о розыске сотрудники Нацполиции обнаружили местонахождение Саакашвили на улице Отрадной города Киева и задержали его», — написал он, добавив, что ведомство обратится в суд для избрания меры пресечения.

Саакашвили задерживали в Киеве 5 декабря по делу о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их деятельности. По данным Генпрокуратуры страны, он устраивал протестные акции на деньги окружения бывшего президента страны Виктора Януковича. Политик назвал эти обвинения наглой ложью. Через несколько часов после задержания Саакашвили освободили его сторонники: они окружили микроавтобус, в котором тот находился, и взломали дверь.