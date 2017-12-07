Саакашвили простыл

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили простудился. Об этом в четверг, 7 декабря, РИА Новости сообщил адвокат политика Руслан Чернолуцкий.

«Он действительно плохо себя чувствовал, когда происходило его задержание, он простыл на крыше, и, насколько мне известно, у него сел голос. Вчера утром он очень плохо себя чувствовал. Есть такая информация, что его состояние ухудшилось, но какие симптомы, я не знаю», — пояснил юрист.

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Предполагается, что Саакашвили скрывается в палаточном городке у стен Верховной Рады, но газета «Украинская правда» отмечает, что днем в четверг его там не видели. Точное местоположение политика пока неизвестно. Сообщалось, что он пытался прорваться в гостиницу «Киев», чтобы помыться.

В среду утром он сообщал в своем Facebook, что силовики напали на лагерь, но не нашли его там. «Они хотели вытащить меня из палатки, но перепутали и напали на соседнюю со спящими активистами, жестоко избили людей», — написал Саакашвили.

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В тот же день бывшего одесского губернатора объявили в розыск на Украине.

Саакашвили задержали в Киеве 5 декабря по делу о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их деятельности. По данным Генпрокуратуры страны, он устраивал протестные акции на деньги окружения бывшего президента страны Виктора Януковича. Политик назвал эти обвинения наглой ложью. Через несколько часов после задержания Саакашвили освободили его сторонники: они окружили микроавтобус, в котором тот находился, и взломали дверь.