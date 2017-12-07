Саакашвили попытался помыться в гостинице «Киев»

Бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили попытался прорваться в гостиницу «Киев» в центре украинской столицы, чтобы помыться. Об этом в эфире телеканала NewcOne сказал депутат Верховной Рады Антон Геращенко.

«Саакашвили находится в розыске, он окружил себя боевиками, полиция не предпринимает резких действий для того, чтобы не было кровопролития, потому что желание Саакашвили — это пролить много крови, чтобы показать, что "нас бьют". Мы не дадим им таких вариантов», — заявил Геращенко.

По его словам, «сегодня с утра Саакашвили во второй раз прорывался в отель "Киев", чтобы пойти помыться где-то у кого-то в номере, но его не пустили». Депутат добавил, что бывший губернатор сейчас скрывается в палаточном городке у стен Верховной Рады. «Он из него не выходит (...) Он будет отвечать за все свои преступления», — пообещал парламентарий.

Материалы по теме Крыша едет: в Киеве задержали Михаила Саакашвили Политика обвиняют в работе на Кремль, его сторонники дерутся с полицией

6 декабря Саакашвили на Украине объявили в розыск по трем статьям Уголовного кодекса.

Политик был задержан в Киеве 5 декабря в рамках дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их деятельности. По данным Генпрокуратуры Украины, он устраивал протестные акции на деньги окружения бывшего президента страны Виктора Януковича. Бывший губернатор назвал эти обвинения наглой ложью. Через несколько часов после задержания Саакашвили освободили его сторонники: они окружили микроавтобус, в котором находился политик, и взломали дверь машины.