Саакашвили задержали в Киеве

В Киеве задержали бывшего президента Грузии и лидера украинского «Движения новых сил» Михаила Саакашвили, сообщает украинское издание «Страна».
О задержании политика в эфире «Громадське» также сказал депутат Верховной рады Виктор Чумак, передает ТАСС.
Как пишет «Страна», после задержания возле дома Саакашвили началась драка, слышны звуки, похожие на взрывы или петарды. Политика посадили в машину, которую с криками «Миша!» и «Брусчатку поднимаем!» заблокировали несколько сторонников политика.
Утром 5 декабря сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли в квартиру Саакашвили с обыском.
Представитель СБУ Елена Гитлянская в разговоре с «Интерфаксом» не сообщила, с каким уголовным делом связан обыск, уточнив, что оно расследуется Генпрокуратурой Украины.
По данным УНН, речь идет о протестных акциях с участием Саакашвили, деньги на которые якобы давали соратники бывшего украинского президента Виктора Януковича.
ТСН передает, что после того, как в квартиру Саакашвили пришли силовики, политик забрался на крышу 8-этажного дома и угрожал оттуда спрыгнуть. Как пишет украинское издание «Гордон», Саакашвили объявил, будто его пытается похитить действующий украинский президент Петр Порошенко по приказу российского лидера Владимира Путина.
В сентябре Саакашвили лишили украинского гражданства, в том же месяце он проник на территорию Украины из Польши. В начале ноября пребывание политика в стране признали законным. Вместе с тем, по информации издания «Страна», Киев готовит «спецоперацию» по высылке Саакашвили с Украины до конца года.
В Грузии Саакашвили обвиняют в нескольких преступлениях, он покинул страну в 2013 году после вступления в должность президента Георгия Маргвелашвили.