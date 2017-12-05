Саакашвили задержали в Киеве

В Киеве задержали бывшего президента Грузии и лидера украинского «Движения новых сил» Михаила Саакашвили, сообщает украинское издание «Страна».

О задержании политика в эфире «Громадське» также сказал депутат Верховной рады Виктор Чумак, передает ТАСС.

Как пишет «Страна», после задержания возле дома Саакашвили началась драка, слышны звуки, похожие на взрывы или петарды. Политика посадили в машину, которую с криками «Миша!» и «Брусчатку поднимаем!» заблокировали несколько сторонников политика.

Утром 5 декабря сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли в квартиру Саакашвили с обыском.

Представитель СБУ Елена Гитлянская в разговоре с «Интерфаксом» не сообщила, с каким уголовным делом связан обыск, уточнив, что оно расследуется Генпрокуратурой Украины.

По данным УНН, речь идет о протестных акциях с участием Саакашвили, деньги на которые якобы давали соратники бывшего украинского президента Виктора Януковича.

ТСН передает, что после того, как в квартиру Саакашвили пришли силовики, политик забрался на крышу 8-этажного дома и угрожал оттуда спрыгнуть. Как пишет украинское издание «Гордон», Саакашвили объявил, будто его пытается похитить действующий украинский президент Петр Порошенко по приказу российского лидера Владимира Путина.

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В сентябре Саакашвили лишили украинского гражданства, в том же месяце он проник на территорию Украины из Польши. В начале ноября пребывание политика в стране признали законным. Вместе с тем, по информации издания «Страна», Киев готовит «спецоперацию» по высылке Саакашвили с Украины до конца года.

В Грузии Саакашвили обвиняют в нескольких преступлениях, он покинул страну в 2013 году после вступления в должность президента Георгия Маргвелашвили.