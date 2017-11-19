Саакашвили припугнул украинские власти «часом икс»

Бывший президент Грузии, лидер «Руха новых сил» (украинское «Движение новых сил») Михаил Саакашвили во время своего выступления на вече перед Верховной Радой пригрозил властям «народным импичментом», если до 3 декабря требования протестующих не будут выполнены, сообщает телеканал NewsOne.

«3 декабря — "час икс", для нас, для них и для страны. Я буду ездить по стране, поднимать людей, без провокаций, мирно и спокойно, обоснованно, с конкретным планом и кандидатами на конкретные должности», — сказал политик.

Он предложил свою кандидатуру на пост премьер-министра, который сейчас занимает Владимир Гройсман. По его словам, Украина нуждается в срочном формировании нового правительства.

В октябре украинская оппозиция начала бессрочную акцию протеста и разбила палаточный лагерь у здания парламента. На фоне этого Саакашвили говорил, что каждое воскресенье будет собирать оппозиционный «Марш возмущенных» у здания администрации президента Украины. В прошлой акции 12 ноября участвовали более 400 человек. Среди них были не только члены «Движения новых сил», но и активисты «Батькивщины», «Самопомощи», националистических партий «Свобода» и «Национальный корпус».

Главные требования протестующих — отмена депутатской неприкосновенности, создание антикоррупционного суда и реформирование выборного законодательства. «Если они не услышат нас до 3 декабря — Новый год будем праздновать без них», — подчеркивал экс-президент Грузии.