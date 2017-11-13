Саакашвили пообещал украинцам встречу Нового года без Порошенко

Лидер «Руха новых сил» («Движение новых сил») Михаил Саакашвили в своем Facebook пригрозил каждое воскресенье проводить у здания администрации президента Украины марши недовольных.

«Мы будем собираться каждое воскресенье и устраивать шок для Банковой (улица, на которой расположено здание администрации президента Украины — прим. «Ленты.ру»), потому что нас все больше и больше! Вместе мы прорвем информационную блокаду. Гильотина уже ждет коррупцию Порошенко. Сегодня мы все убедились, что этот процесс уже не остановить! Если они не услышат нас до 3 декабря — Новый год будем праздновать без них», — написал он.

В воскресенье в Киеве около 400 сторонников Саакашвили промаршировали от Михайловской площади до палаточного городка возле Верховной Рады Украины.

17 октября украинская оппозиция начала бессрочную акцию протеста у Рады. Митингующие установили палатки, баррикаду и полевую кухню. В число демонстрантов, помимо членов «Движения новых сил» Михаила Саакашвили, вошли активисты «Батькивщины», «Самопомощи», националистических партий «Свобода» и «Национальный корпус» и других организаций. Протестующие требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать в стране антикоррупционный суд, а также изменить избирательное законодательство.