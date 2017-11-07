Саакашвили рассказал о просьбе Порошенко атаковать Тимошенко

Бывший губернатор Одесской области, организатор палаточного лагеря у стен Верховной Рады Михаил Саакашвили в эфире телеканала NewsOne рассказал, что получил послание от президента Украины Петра Порошенко.

«Власть очень волнуется. Три дня назад ко мне пришел человек, которого я хорошо знаю, он разговаривал с одним из приближенных Петра Алексеевича [Порошенко], и он передал мне месседж Петра Алексеевича, а этот человек, который передавал месседж, видит Порошенко каждый день. Ко мне есть два требования: первое — я должен атаковать Юлию Тимошенко, потому что Тимошенко ему не нравится... И второе, что он мне сказал: я не имею права затрагивать коррупцию в оборонном секторе», — сообщил он.

Саакашвили добавил, что отказался от выдвинутых требований. «Мне указали на судьбу грузин, которых без суда и следствия схватили на улице, абсолютно беззаконно выслали в Грузию... СБУ, как мне он [собеседник] сообщил, собирала все это время на меня компромат, и они этот компромат сольют дружественной власти, телевидению и масс-медиа», — сказал бывший губернатор.

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20 октября президент Украины Петр Порошенко заявил, что организаторам акции протеста у стен Верховной Рады не нужны изменения, ими движет «жажда крови». По его словам, благодаря эффективным действиям правоохранительных органов были сорваны попытки купить оружие, были найдены тайники, склады с оружием и взрывчаткой.

17 октября оппозиция начала бессрочную акцию протеста у Рады. Митингующие установили палатки, баррикаду и полевую кухню. В число демонстрантов, помимо членов «Руха новых сил» Михаила Саакашвили, вошли активисты «Батькивщины», «Самопомощи», националистических партий «Свобода» и «Национальный корпус» и других организаций. Протестующие требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать в стране антикоррупционный суд, а также изменить избирательное законодательство.