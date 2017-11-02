Захарченко рассказал о роли Саакашвили в распаде Украины

Лидер «Руха новых сил» («Движение новых сил») Михаил Саакашвили готовит место для тех, кто намерен совершить на Украине государственный переворот, считает глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

«Очевидно, что маховик разрушения, запущенный на Майдане в феврале 2014 года, продолжает вращаться, и это рано или поздно приведет к распаду бывшей Украины (...). У распада Украины есть конкретные заказчики и исполнители, в том числе в Киеве», — приводит издание слова Захарченко.

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Глава ДНР полагает, что бывший президент Грузии, возглавляющий протестные акции в центре Киева, исполняет ту роль, которую якобы отвели ему зарубежные кураторы: «Сейчас Саакашвили сделал главное — он застолбил площадку, которой могут воспользоваться те, кто действительно готов совершить переворот и захватить власть».

Государственная миграционная служба Украины 1 ноября отказала Саакашвили в оформлении документов для решения вопроса о признании беженцем.

С середины октября у здания Верховной Рады сторонники Саакашвили и члены других оппозиционных организаций проводят бессрочный митинг. Демонстранты установили палатки, баррикады и развернули полевую кухню. Они требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать в стране антикоррупционный суд, а также изменить избирательное законодательство.