Саакашвили заявил об обрушении экономики и действующей власти на Украине

Лидер «Руха нових сил» («Движения новых сил») Михаил Саакашвили заявил, что на Украине идет процесс «обрушения экономики и действующей власти». Об этом в среду, 1 ноября, сообщает «Страна».

«Полная ерунда, что меня могут арестовать в Киеве со дня на день. У них на это нет ни силы и ни исполнителей. Сегодня в Украине идет активный процесс обрушения экономики и действующей власти, как это происходило в свое время в Грузии при Шеварднадзе», — прокомментировал политик возможность своей экстрадиции в Грузию.

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По словам Саакашвили, его могут похитить и вывезти в Грузию, так как у Киева нет законных оснований для его экстрадиции на родину. Однако, как подчеркнул глава «Движения новых сил», за этим последует свержение народом правительства Украины.

28 октября Саакашвили заявил, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко готовит документы для его ареста и экстрадиции в Грузию. «Спасибо, Юрий Витальевич, за Вашу высокую оценку моего скромного труда», — написал политик в социальной сети.

С 17 октября у Рады активисты «Движения новых сил» и члены других оппозиционных организаций проводят бессрочный митинг протеста. Демонстранты установили палатки, баррикаду и полевую кухню. Протестующие требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать в стране антикоррупционный суд, а также изменить избирательное законодательство.